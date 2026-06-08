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नकली IAS, स्टेनो और गनर बनकर लोगों को ठगा, बिहार के चार युवकों पर लगा गैंगस्टर

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवादादाता, गोरखपुर
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गोरखपुर में सरकारी कार्य दिलाने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले बिहार के रहने वाले फर्जी आईएएस के गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एसएसपी के निर्देश पर गिरोह के सरगना समेत चार आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।

नकली IAS, स्टेनो और गनर बनकर लोगों को ठगा, बिहार के चार युवकों पर लगा गैंगस्टर

UP News: सरकारी टेंडर, ठेका और अन्य सरकारी कार्य दिलाने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले बिहार के रहने वाले फर्जी आईएएस के गिरोह के खिलाफ गोरखपुर की गुलरिहा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गिरोह के सरगना समेत चार आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। मौजूदा समय में चारों आरोपी जेल में हैं।

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक व्यापारी के पास से करीब एक करोड़ रुपये बरामद होने के बाद इस संगठित गिरोह का खुलासा हुआ था। मामले में दर्ज केस की जांच के दौरान सामने आया कि गिरोह के सदस्य खुद को आईएएस अधिकारी और उनके स्टाफ के रूप में प्रस्तुत कर लोगों को सरकारी ठेके, टेंडर और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देते थे।

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खुद को आईएएस बताकर जताते थे धौंस

गुलरिहा पुलिस ने 10 दिसंबर 2025 को बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले ललित किशोर,अभिषेक कुमार तथा गोरखपुर निवासी परमानंद गुप्ता को गिरफ्तार किया था। आरोपितों के कब्जे से 4.15 लाख रुपये नकद, लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, फर्जी आईडी कार्ड, कूटरचित दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। जांच में पता चला कि गिरोह का सरगना ललित किशोर स्वयं को गौरव कुमार सिंह नामक आईएएस अधिकारी बताता था। उसका साला अभिषेक कुमार खुद को आईएएस का स्टेनो और परमानंद गुप्ता गनर के रूप में प्रस्तुत करता था। एसपी सिटी ने कहा, यह गिरोह आधुनिक तकनीक और एआई का भी इस्तेमाल करता था। आरोपित फर्जी व्हाट्सएप चैट, नकली पत्राचार, फर्जी पहचान पत्र तैयार कर लोगों को भ्रमित करते थे।

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चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

इसे लेकर एसपी सिटी निमिष पाटील ने कहा कि संगठित अपराध और धोखाधड़ी में शामिल गिरोह के चार सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की विवेचना और अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है। इनके सम्पत्ति का भी ब्योरा जुटाया जा रहा है जब्ती की भी रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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खुद को आईएएस दिखाने को चेकिंग भी करता था गिरोह

फर्जी आईएएस बनकर ललित किशोर उर्फ गौरव गोरखपुर के कई स्कूलों में निरीक्षण और जांच के नाम पर पहुंच चुका था। अधिकारी जैसी वेशभूषा, सुरक्षा कर्मी और स्टाफ का दिखावा कर वह लोगों को प्रभावित कर लेता था। उसके पड़ोसियों को भी विश्वास हो चुका था कि वह आईएएस है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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