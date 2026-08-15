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कोर्ट में पेशी पर आया गैंगस्टर पुलिस को चकमा देकर फरार, बाथरूम जाने का बहाना बनाया

By sandeep
हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, बांदा
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बांदा में अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट की पेशी के दौरान गैंगस्टर संजय सिंह उर्फ तन्नो पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। बाथरूम ले जाते समय वह मुख्य आरक्षी को चकमा देकर भाग निकला। एसपी ने अलर्ट जारी कर एसओजी, क्राइम ब्रांच व पुलिस टीमों को तलाश में लगाया। आरक्षी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है।

Gangster escapes police in Banda after giving them the slip
बांदा में पुलिस को चकमा देकर गैंगस्टर फरार

बांदा में अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट में विचाराधीन बंदी गैंगस्टर लाकअप से बाथरूम का बहाना कर पुलिस अभिरक्षा में मुख्य आरक्षी को चकमा देकर फरार हो गया। सूचना मिलते एसपी ने सभी थानों को अलर्ट जारी कर दिया है। एसओजी, क्राइम ब्रांच व पुलिस टीमें तलाश में जुटी हैं। बंदी को 6 जून को चिल्ला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल भेजा गया है। वहीं पैलानी थाना में उसके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। वहीं बंदी की सुरक्षा में लगे आरक्षी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शुक्रवार सुबह मंडल कारागार बांदा से वज्र वाहन से बंदियों को पेशी के लिए अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट में लाया गया था। जहां पर सभी बंदियों को लाकअप में बंद कर दिया गया, जिसकी जिस न्यायालय में पेशी में नंबर आने पर मुल्जिमों को पेश किया जा रहा था।

बाथरूम का बहाना बनाकर गैंगस्टर फरार

एनडीपीएस एक्ट में बीते छह जून को चिल्ला थाना पुलिस द्वारा जेल भेजे गए बंदी संजय सिंह उर्फ तन्नो पुत्र जगदीश निवासी खप्टिहा कला थाना पैलानी ने आरक्षी वीर सिंह के साथ बाथरूम का बहाना किया। मुख्य आरक्षी वीर सिंह उसे लाकअप से बाहर बाथरूम के लिए ले जाने लगा, इसी दौरान वह देकर फरार हो गया। वहीं एएसपी शिवराज ने बताया दरोगा की तहरीर पर बंदी संजय सिंह व अभिरक्षा में लगे मुख्य आरक्षी वीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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क्या बोले पुलिस अधीक्षक?

एसपी पलाश बंसल ने बताया कि बाथरूम का बहाना कर बंदी संजय सिंह न्यायालय परिसर से फरार हो गया है। जिसके बाद कई घंटे तक आरक्षी खुद ही उसकी तलाश करता रहा, इसके बाद उच्च अधिकारियों को जानकारी दी।तलाश में पुलिस टीमों लगी है, जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा।

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आठ माह में अभिरक्षा से भागा तीसरा बंदी

बांदा में बंदियों के भागने की घटनाएं जिले में नई नहीं, इससे पहले भी इसी साल दो अलग अलग घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बीते आठ माह में गौर करें तो यह तीसरी घटना है जब पुलिस अभिरक्षा से कोई बंदी भागा है। 16 जून 2026 को मंडल कारागार से अतर्रा सीजेएम कोर्ट लाया गया बंदी चुन्नू कोरी बाथरूम का बहाना कर दीवार फांदकर फरार हो गया था। इससे पहले चोरी के आरोप में जेल भेजा गया हिस्ट्रीशीटर अतुल सिंह रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से चार हेड कांस्टेबलों को चकमा देकर भागा था, जिसे 8 दिसंबर 2025 को एसओजी व नगर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। अब 14 अगस्त को गैंगस्टर संजय सिंह न्यायालय परिसर से फरार हो गया।

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