शामली में गैंगस्टर फिरोज खान गिरफ्तार, महिलाओं ने घर से थाने तक किया विरोध

गैंगस्टर एक्ट में 25 दिसंबर को 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क होने के 5 दिन बाद फिरोज खान सोशल मीडिया के जरिए एक के बाद एक वीडियो वायरल कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहा था। पहला वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस ने फिरोज पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज कर लिया था।

Jan 05, 2026 09:10 pm ISTAjay Singh संवाददाता, शामली
पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल करने वाले गैंगस्टर फिरोज खान को पुलिस ने हंगामे और विरोध के बीच सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क होने के बाद गैंगस्टर फिरोज खान ने अफसरों पर उनकी हत्या की साजिश रचने समेत तमाम आरोप लगाते हुए कई वीडियो वायरल किए थे। पुलिस ने उस पर सरकारी काम में बांधा डालाने एवं भ्रामक वीडियो वायरल करने का मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी के दौरान परिजनों ने पुलिस का विरोध करते हुए घर से थाने तक हंगामा किया। इसमें कुछ महिलाएं शामिल थीं।

गैंगस्टर एक्ट में 25 दिसंबर को तीस करोड़ की संपत्ति कुर्क होने के पांच दिन बाद फिरोज खान सोशल मीडिया के जरिए एक के बाद एक वीडियो वायरल कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहा था। इस दौरान पुलिस उसके आरोपों को बेबुनियाद बताती रही। पहला वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस ने फिरोज पर सरकारी काम में बाधा डालने और भ्रामक वीडियो वायरल करने आदि के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया था।

मुकदमे में फिरोज के साथ उसकी भतीजी शोबी और साथी उमर पर भी नामजद किया गया था। इसके बाद जारी हुई अन्य वीडियो को भी विवेचना में शामिल करते हुए पुलिस ने सोमवार को फिरोज की गिरफ्तारी का प्लान तैयार किया। इसके लिए महिला इंसपेक्टर और महिला पुलिस कर्मियों को भी बुलाया गया। एसओजी एवं झिंझाना थानापुलिस दोपहर तीन बजे उसके आवास पर पहुंची। पुलिस ने आवास को चारों तरफ से घेर लिया। महिला पुलिसकर्मियों के साथ फोर्स घर अंदर पहुंची।

इस दौरान महिलाओं ने विरोध जताते हुए हंगामा कर दिया, महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें हटाया और फिरोज को कमरे से गिरफ्तार कर बाहर ले आई। पुलिस के साथ फिरोज के परिजन भी हंगामा करते हुए थाने पहुंच गए। यहां भी नारेबाजी करते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया। कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस की तत्परता और सख्ती के चलते स्थिति पर जल्द ही काबू पा लिया गया। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर शांत किया। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कसाना ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद फिरोज का चालान कर दिया गया है।

बाकी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी को भी दबिश

कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने बताया कि इस मामले में महिला सहित दो आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानून व्यवस्था बिगाड़ने, अफवाह फैलाने और भ्रामक सूचनाएं वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी होगी।

