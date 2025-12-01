माफिया अतीक अहमद के करीबी रहे जेपी समेत तीन पर गैंगस्टर, जमीन विवाद में जनलेवा हमले का आरोपी

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबी रहे जयप्रकाश दुबे उर्फ जेपी समेत तीन लोगों के खिलाफ एयरपोर्ट थाना पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। जेपी माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी सदस्य बताया जा रहा है।

यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबी रहे जयप्रकाश दुबे उर्फ जेपी समेत तीन लोगों के खिलाफ एयरपोर्ट थाना पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। जेपी माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी सदस्य बताया जा रहा है। आरोपियों पर रंगदारी मांगने, मारपीट करने, हत्या का प्रयास, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रताड़ित करने, जमीन पर अवैध कब्जा करने जैसे मामले दर्ज हैं। वहीं, सितंबर माह में पीपलगांव में जमीन विवाद में चायल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू कुमार पर भी जानलेवा हमला में आरोपी रहे हैं।

थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि मूलरूप से जौनपुर के थाना पवारा गांव सोंगरा निवासी जयप्रकाश दुबे उर्फ जेपी दुबे वर्तमान में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के शाहा उर्फ पीपलगांव में रहता है। जेपी एक संगठित आपराधिक गिरोह का गैंग लीडर है। पीपलगांव निवासी विकास पासी और धूमनगंज राजपुरपुर गयासुद्दीनपुर निवासी भइयालाल गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। किसानों की भूमि और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर प्लाटिंग का प्रयास करने, रंगदारी मांगने, मारपीट करने, गाली गलौज करने, हत्या का प्रयास, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रताड़ित करने जैसा जघन्य अपराध करते हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू कुमार पर जानलेवा हमला के आरोप में पुलिस ने जेपी दुबे व विकास पासी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।