बनारस की लड़की से गैंगरेप, किशोरी के कलमबंद बयान दर्ज, कोर्ट में सुनाई हैवानियत की दास्तां
कानपुर में बनारस की किशोरी संग गैंगरेप मामले में शनिवार को पुलिस ने कोर्ट में उसके कलमबंद बयान दर्ज कराए। किशोरी ने कोर्ट को मंगलवार की रात हास्टल में उसके साथ हुई हैवानियत की दास्तां सुनायी।
Kanpur News: कानपुर में बनारस की किशोरी संग गैंगरेप मामले में शनिवार को पुलिस ने कोर्ट में उसके कलमबंद बयान दर्ज कराए। किशोरी ने कोर्ट को मंगलवार की रात हास्टल में उसके साथ हुई हैवानियत की दास्तां सुनायी। उधर, किशोरी के माता-पिता भी बिठूर थाने पहुंचे। यहां उनका किशोरी से आमना सामना कराया गया। मां को देख किशोरी उनसे लिपटकर रो पड़ी। किशोरी घर जाएगी या संवासिनी गृह, सोमवार को बाल कल्याण समिति तय करेगी।
बनारस कैंट से कानपुर के मंधना पहुंची किशोरी को मंगलवार की रात 12 बजे हॉस्टल में कमरा दिलाने के बहाने पदम त्रिपाठी अपने साथ ले गया था। हास्टल के कमरे में पदम उसके दोस्त निहाल सिंह और नितेश दुबे उर्फ बिल्लू ने पांच घंटे तक किशोरी को बंधक बनाकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। किशोरी को कमरे में छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। दूसरे दिन सुबह किशोरी को बदहवास हालत में देखकर हॉस्टल में रहने वाले युवक ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस पहुंची तो उसके साथ हुए गैंगरेप की कहानी सामने आयी।
55 घंटे बाद जेल भेजे गए आरोपी
पुलिस ने पदम त्रिपाठी को मौके से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि उसके दोस्त निहाल और नितेश को 55 घंटे बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसी मामले में शनिवार को पुलिस किशोरी को लेकर कोर्ट पहुंची। जहां सिविल जज जूनियर डिवीजन की एक कोर्ट में किशोरी के कलमबंद बयान दर्ज कराए गए। किशोरी ने बताया कि पदम उसे साथ ले गया था। वहां उसने अपने दोस्तों को बुला लिया और उसके साथ गंदा काम किया। बिठूर पुलिस ने बयानों का अवलोकन कर लिया है। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
साहब मामला खत्म कर दीजिए...बदनामी हो गई तो बिटिया की शादी कैसे करेंगे
बिठूर थाने में शनिवार को किशोरी के माता-पिता पहुंचे। बेटी के साथ गैंगरेप की घटना पता चली तो दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। मां की आंखों में आंसू छलक आए। इसी बीच वन स्टॉप सेंटर से किशोरी भी थाने पहुंच गई। मां ने उसे देखते ही सीने से लगा लिया। मां से लिपटकर किशोरी भी रो पड़ी। मां ने बेटी को खूब समझाया। पुलिस के मुताबिक किशोरी घर जाने को तैयार है। इस दौरान पिता पुत्री ने एक दूसरे से बात नहीं की। हालांकि पिता पुलिस से इज्जत की दुहाई देकर मामला जल्द से जल्द खत्म करने की मिन्नतें करता रहा।
पिता बोला-बेटी को है घूमने का शौक
किशोरी से पुलिस ने नाम पता पूछा तो उसने गलत बताया था। बाद में कहा कि वह घर नहीं जाना चाहती है। पिता अक्सर उसे डांटते थें। जब पुलिस ने पिता से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि बेटी को घूमने का शौक है। वह मजदूरी करके परिवार पालता है। ऐसे में उसे बाहर जाने से रोकता टोकता है। पहले भी दो बार बेटी घर से जा चुकी है। इसीलिए इस बार मामा के घर रूपिहाडीह में छोड़ आए थे। वहां से भी वह चली गई। वह बेटी को घर ले जाना चाहते हैं लेकिन उसके भागने से वह परेशान हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने पुलिस से कहा, साहब जितना जल्दी हो मामला बंद कर दीजिए। बदनामी हो गई तो बिटिया से शादी कौन करेगा। एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि किशोरी के माता-पिता बनारस चले गए हैं। सोमवार को आने की बात कही है। किशोरी को सोमवार बाल कल्याण समिति में पेश किया जाएगा। बाल कल्याण समिति तय करेगी, किशोरी कहां जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें