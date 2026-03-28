बनारस की लड़की से गैंगरेप, किशोरी के कलमबंद बयान दर्ज, कोर्ट में सुनाई हैवानियत की दास्तां

कानपुर में बनारस की किशोरी संग गैंगरेप मामले में शनिवार को पुलिस ने कोर्ट में उसके कलमबंद बयान दर्ज कराए। किशोरी ने कोर्ट को मंगलवार की रात हास्टल में उसके साथ हुई हैवानियत की दास्तां सुनायी।

Kanpur News: कानपुर में बनारस की किशोरी संग गैंगरेप मामले में शनिवार को पुलिस ने कोर्ट में उसके कलमबंद बयान दर्ज कराए। किशोरी ने कोर्ट को मंगलवार की रात हास्टल में उसके साथ हुई हैवानियत की दास्तां सुनायी। उधर, किशोरी के माता-पिता भी बिठूर थाने पहुंचे। यहां उनका किशोरी से आमना सामना कराया गया। मां को देख किशोरी उनसे लिपटकर रो पड़ी। किशोरी घर जाएगी या संवासिनी गृह, सोमवार को बाल कल्याण समिति तय करेगी।

बनारस कैंट से कानपुर के मंधना पहुंची किशोरी को मंगलवार की रात 12 बजे हॉस्टल में कमरा दिलाने के बहाने पदम त्रिपाठी अपने साथ ले गया था। हास्टल के कमरे में पदम उसके दोस्त निहाल सिंह और नितेश दुबे उर्फ बिल्लू ने पांच घंटे तक किशोरी को बंधक बनाकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। किशोरी को कमरे में छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। दूसरे दिन सुबह किशोरी को बदहवास हालत में देखकर हॉस्टल में रहने वाले युवक ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस पहुंची तो उसके साथ हुए गैंगरेप की कहानी सामने आयी।

55 घंटे बाद जेल भेजे गए आरोपी पुलिस ने पदम त्रिपाठी को मौके से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि उसके दोस्त निहाल और नितेश को 55 घंटे बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसी मामले में शनिवार को पुलिस किशोरी को लेकर कोर्ट पहुंची। जहां सिविल जज जूनियर डिवीजन की एक कोर्ट में किशोरी के कलमबंद बयान दर्ज कराए गए। किशोरी ने बताया कि पदम उसे साथ ले गया था। वहां उसने अपने दोस्तों को बुला लिया और उसके साथ गंदा काम किया। बिठूर पुलिस ने बयानों का अवलोकन कर लिया है। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

साहब मामला खत्म कर दीजिए...बदनामी हो गई तो बिटिया की शादी कैसे करेंगे बिठूर थाने में शनिवार को किशोरी के माता-पिता पहुंचे। बेटी के साथ गैंगरेप की घटना पता चली तो दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। मां की आंखों में आंसू छलक आए। इसी बीच वन स्टॉप सेंटर से किशोरी भी थाने पहुंच गई। मां ने उसे देखते ही सीने से लगा लिया। मां से लिपटकर किशोरी भी रो पड़ी। मां ने बेटी को खूब समझाया। पुलिस के मुताबिक किशोरी घर जाने को तैयार है। इस दौरान पिता पुत्री ने एक दूसरे से बात नहीं की। हालांकि पिता पुलिस से इज्जत की दुहाई देकर मामला जल्द से जल्द खत्म करने की मिन्नतें करता रहा।