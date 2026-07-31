Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: जेनिथ मॉडल स्कूल में नवगठित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को दिलाई शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: शंकरगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। जेनिथ मॉडल स्कूल शंकरगढ़ में शुक्रवार को अलंकरण समारोह (इन्वेस्टिचर सेरेमनी) का

जेनिथ मॉडल स्कूल में नवगठित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को दिलाई शपथ
जेनिथ मॉडल स्कूल में नवगठित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को दिलाई शपथ

Gangapar News: जेनिथ मॉडल स्कूल शंकरगढ़ में शुक्रवार को अलंकरण समारोह (इन्वेस्टिचर सेरेमनी) का आयोजन संपन्न हुआ। समारोह में विद्यालय की नवगठित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को बैज एवं सैश पहनाकर उन्हें कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और नेतृत्व की शपथ दिलाई गई। अलंकरण समारोह में हेड ब्वॉय शिखर सिंह, हेड गर्ल सृष्टि सिंह तथा हेड मार्शल श्रेयांश सिंह सहित वाइस हेड ब्वॉय, वाइस हेड गर्ल, हाउस कैप्टन एवं वाइस कैप्टन समेत विभिन्न पदों पर चयनित छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने विद्यालय की गरिमा बनाए रखने, अनुशासन का पालन करने तथा अपने दायित्वों का ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करने का संकल्प लिया।

ये भी पढ़ें:इंवेस्टीचर सेरेमनी में विद्यार्थियों ने ली अपने पद की शपथ

मुख्य अतिथि ने कहा कि सच्चा नेतृत्व वही है, जो स्वयं अनुशासित रहकर दूसरों के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने विद्यार्थियों से सेवा भावना, टीमवर्क, जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या प्रियंकला सिंह ने कहा कि अलंकरण समारोह विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की योग्यता तथा जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। समारोह के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के वीरेंद्र सिंह, सुधा सिंह, जाह्नवी, गुलाब, वंदना, शिवेंद्र, रूपेश, विजय, वीरेंद्र प्रताप, स्वाति, माही, फौजिया, रेशमा, सीमा, रितु, सुष्मिता, ईशा, क्षमा, नैन्सी, आशीष, तरुणा, शशि, राजेश, रत्नाकर, जय, अन्नू, खुशी, ओमिता, पलक, अंजू, शुभम, माहिया आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
investiture ceremony

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।