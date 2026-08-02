Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: टप्पेबाजों ने एटीएम कार्ड बदलकर खाते से उड़ाए हजारो रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: बरौत में एटीएम से रुपये निकालने पहुंचे युवक मुकेश कुमार को टप्पेबाजों ने शिकार बनाया। मदद के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदलकर आरोपियों ने उसके खाते से 19,000 रुपये निकाल लिए। जब युवक को मोबाइल पर रुपये कटने का संदेश मिला, तब उसे ठगी का पता चला। उसने बरौत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

Gangapar News: टप्पेबाजों ने एटीएम कार्ड बदलकर खाते से उड़ाए हजारो रुपये

Gangapar News: एटीएम से रुपये निकालने पहुंचे युवक को टप्पेबाजों ने शिकार बनाया। मदद करने के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदल दिया और बाद में उसके खाते से 19 हजार रुपये निकालकर फरार हो गए। पीड़ित ने बरौत पुलिस चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, ग्राम छीड़ी निवासी मुकेश कुमार पुत्र बंधु शनिवार को बरौत कस्बे के एक एटीएम पर रुपये निकालने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ टप्पेबाजों ने बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। बाद में उसी कार्ड का इस्तेमाल कर आरोपियों ने उनके खाते से 19 हजार रुपये निकाल लिए। मोबाइल पर खाते से रुपये कटने का संदेश मिलने के बाद पीड़ित को ठगी का पता चला।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: एटीएम कार्ड बदलकर 25 हजार की ठगी, रिपोर्ट दर्ज

इसके बाद उन्होंने बरौत पुलिस चौकी में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Baraut Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।