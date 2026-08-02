Gangapar News: टप्पेबाजों ने एटीएम कार्ड बदलकर खाते से उड़ाए हजारो रुपये
Gangapar News: बरौत में एटीएम से रुपये निकालने पहुंचे युवक मुकेश कुमार को टप्पेबाजों ने शिकार बनाया। मदद के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदलकर आरोपियों ने उसके खाते से 19,000 रुपये निकाल लिए। जब युवक को मोबाइल पर रुपये कटने का संदेश मिला, तब उसे ठगी का पता चला। उसने बरौत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
Gangapar News: एटीएम से रुपये निकालने पहुंचे युवक को टप्पेबाजों ने शिकार बनाया। मदद करने के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदल दिया और बाद में उसके खाते से 19 हजार रुपये निकालकर फरार हो गए। पीड़ित ने बरौत पुलिस चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, ग्राम छीड़ी निवासी मुकेश कुमार पुत्र बंधु शनिवार को बरौत कस्बे के एक एटीएम पर रुपये निकालने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ टप्पेबाजों ने बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। बाद में उसी कार्ड का इस्तेमाल कर आरोपियों ने उनके खाते से 19 हजार रुपये निकाल लिए। मोबाइल पर खाते से रुपये कटने का संदेश मिलने के बाद पीड़ित को ठगी का पता चला।
इसके बाद उन्होंने बरौत पुलिस चौकी में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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