Gangapar News: सिलाई सीखने घर से निकली युवती लापता
Gangapar News: करनाईपुर। थाना बहरिया क्षेत्र के एक गांव निवासिनी एक युवती घर से सिलाई सीखने के
Gangapar News: थाना बहरिया क्षेत्र के एक गांव निवासिनी एक युवती घर से सिलाई सीखने के लिए निकली तभी से लापता है। जानकारी के अनुसार उक्त थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती जो कि प्रतिदिन क्षेत्र में स्थित एक सिलाई केन्द्र पर सिलाई सीखने जाती थी। विगत एक सप्ताह पूर्व युवती घर से सुबह सात बजे सिलाई केन्द्र पर जाने के लिए निकली और वह समय से वापस नहीं लौटी तो परिजन युवती की तलाश आस-पास तथा उसकी सहेलियों एवं अपने रिस्तेदारों के यहां बहुत खोजबीन की परन्तु जब कहीं पता नहीं चला तो परिजन परेशान होकर लिखित प्रार्थना पत्र थाना बहरिया में दिए।
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