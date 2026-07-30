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Gangapar News: ग्राहक बनकर आई महिला सोने का अभूषण लेकर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस जारी/कौंधियारा,हिसं। जारी बाजार के गढ़ैया कला स्थित एक ज्वेलरी दुकान से ग्राहक बनकर आई महिला करीब 40 हजार रुपये मूल

Gangapar News: ग्राहक बनकर आई महिला सोने का अभूषण लेकर फरार

Gangapar News: जारी बाजार के गढ़ैया कला स्थित एक ज्वेलरी दुकान से ग्राहक बनकर आई महिला करीब 40 हजार रुपये मूल्य का ढाई ग्राम सोने का झाला लेकर फरार हो गई। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। दुकान संचालक शिव कुमार सोनी के अनुसार महिला आभूषण देखने के बहाने काफी देर तक उन्हें बातों में उलझाए रही। इसी दौरान वह सोने का झाला लेकर दुकान से बाहर निकल गई। सीसीटीवी फुटेज में महिला पहले पैदल, फिर ई-रिक्शे से जाते और बाद में सफेद कार में बैठकर फरार होती दिखाई दी। घटना की सूचना पर पहुंची कौंधियारा पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया।

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फुटेज के आधार पर संदिग्ध महिला की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

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