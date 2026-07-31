Gangapar News: सर्पदंश से महिला की मौत
Gangapar News: मांडा। घर के अंदर चावल निकालने गई महिला को चावल की बोरी के पास बैठे सांप ने डंस लिया। परिजनों तुरंत अस्पताल ले गये , लेकिन महिला को बचाया नहीं जा
Gangapar News: घर के अंदर चावल निकालने गई महिला को चावल की बोरी के पास बैठे सांप ने डस लिया। परिजनों तुरंत अस्पताल ले गये, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। महिला के मौत की खबर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। क्षेत्र के रुपपट्टी बेदौली गांव निवासी संगम लाल मिश्र की पत्नी 50 वर्षीय रेखा देवी मिश्रा शुक्रवार सुबह आठ बजे अपने घर में उपयोग के लिए चावल निकालने गईं। चावल की बोरी के पास पहले से ही बैठे जहरीले सांप ने उनको डस लिया। सर्पदंश की जानकारी होते ही परिवार व मोहल्ले के लोग तुरंत उनको मेजारोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले गये।
प्राइवेट अस्पताल से प्रयागराज हेतु रेफर होने पर परिजन महिला को लेकर शहर जा रहे थे, लेकिन प्रयागराज पहुंचने के पहले ही महिला की मौत हो गई। महिला का शव लेकर जब परिजन गांव लौटे तो घर परिवार में कोहराम मच गया। मोहल्ले के भी तमाम लोग इकट्ठे हो गए। महिला के तीन बेटों और इकलौती बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया।
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