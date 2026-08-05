Gangapar News: महिला को जान से मारने की धमकी, लगाई गुहार
Gangapar News: सैदाबाद। उतरांव थाना क्षेत्र के समोधीपुर गांव की एक विधवा महिला ने गांव के ही एक युवक पर लगातार जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से
Gangapar News: उतरांव थाना क्षेत्र के समोधीपुर गांव की एक विधवा महिला ने गांव के ही एक युवक पर लगातार जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने थाना उतरांव में नामजद प्रार्थना पत्र देकर अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। पीड़िता संगीता देवी ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी ननद की शादी कुछ वर्ष पूर्व सराय ममरेज में हुई थी। शादी के बाद गांव का ही एक युवक उसे अपने साथ भगा ले गया था। कुछ समय तक ननद उक्त युवक के साथ रही, लेकिन बाद में वह वापस अपने वैवाहिक घर लौट गई।
महिला का आरोप है कि अब वही युवक इस घटना के लिए उसे और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए कह रहा है कि उन्होंने ही उसकी ननद को वापस भेज दिया। महिला का कहना है कि इसी बात को लेकर आरोपी युवक लगातार उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहा है।
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