Gangapar News: ब्लॉक-सीएचसी मार्ग पर जलभराव, मरीज और फरियादी परेशान
Gangapar News: ब्लॉक मुख्यालय एवं सीएचसी को जाने वाले मुख्य मार्ग पर जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हुई बारिश के ब
Gangapar News: सैदाबाद, हिन्दुस्तान संवाद। ब्लॉक मुख्यालय एवं सीएचसी को जाने वाले मुख्य मार्ग पर जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हुई बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा होने से ब्लॉक मुख्यालय आने वाले फरियादियों, कर्मचारियों और विभिन्न कार्यों से पहुंचने वाले ग्रामीणों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है।सबसे अधिक परेशानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने वाले मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और उनके तीमारदारों को उठानी पड़ रही है। सड़क पर जगह-जगह पानी भरा होने और कीचड़ फैल जाने से पैदल चलना मुश्किल हो गया है। कई बार लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे फिसलने और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान हर वर्ष यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अब तक जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। ब्लॉक मुख्यालय और स्वास्थ्य केंद्र जैसे महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों तक जाने वाले मार्ग की ऐसी बदहाल स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है।
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