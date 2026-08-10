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Gangapar News: स्कूलों में बरसाती पानी की बदबू से छात्र परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मच्छर जनित रोगों के शिकार हो रहे छात्र मांडा। तीन चार दिन हुई बरसात के बाद मांडा के कुछ परिषदीय विद्यालयों में बरसाती पानी के जलजमाव के चलते दिन

Gangapar News: स्कूलों में बरसाती पानी की बदबू से छात्र परेशान

Gangapar News: तीन चार दिन हुई बरसात के बाद मांडा के कुछ परिषदीय विद्यालयों में बरसाती पानी के जलजमाव के चलते दिन में ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है तथा तमाम छात्र मच्छरजनित रोगों के शिकार हैं। यदि समय रहते ध्यान न दिया गया ,तो बदबू के चलते इन विद्यालयों में संक्रामक रोग भी फ़ैल सकते हैं। पिछले तीन चार दिनों तक हुई बरसात के चलते मां विकास खंड के उपरौध कहे जाने वाले पहाड़ी इलाके के उच्च प्राथमिक विद्यालय हाटा और कंपोजिट विद्यालय सोनबरसा (कक्षा एक से आठ तक) में बरसाती पानी का जलजमाव दो दिन से भीषण धूप के बावजूद यथावत बरकरार है।

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विद्यालय परिसर में बरसाती पानी के जलजमाव से कक्षाओं में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है , जिससे दोनों विद्यालयों के कई छात्र मच्छरजनित रोगों और तरह तरह के बुखार के शिकार हैं। यदि इन दोनों विद्यालयों के परिसर से जलजमाव की स्थिति दूर न की गई ,तो तमाम छात्र संक्रामक रोगों के भी शिकार हो सकते हैं। बदबू से इन विद्यालयों के अध्यापकों की भी दशा खराब रहती है। अध्यापकों ने भी अधिकारियों से जल जमाव से परिसर को मुक्त कराने की मांग की है।

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