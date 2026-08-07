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Gangapar News: दलित बस्ती में भरा पानी, हैंडपंप का पानी हो रहा प्रदूषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: नारीबारी। ग्राम पंचायत नारीबारी, शंकरगढ़ रोड मौजा खुजवा सुआर दलित बस्ती में नाली जाम होने

Gangapar News: दलित बस्ती में भरा पानी, हैंडपंप का पानी हो रहा प्रदूषित

Gangapar News: ग्राम पंचायत नारीबारी, शंकरगढ़ रोड मौजा खुजवा सुआर दलित बस्ती में नाली जाम होने के चलते बस्ती में पानी भरा है। बस्ती में लगा हैंडपंप का पानी प्रदूषित हो रहा है। बस्ती के लोग इसी हैंडपंप से पानी पीते हैं। हैंडपंप के चारों ओर बरसात का पानी भरा है। पानी निकासी न होने और पानी पीने से बीमारी फैल सकती है। अधिक बरसात होने पर घरों में पानी भरने की संभावना बनी है। इसी तरह ग्राम पंचायत सुरबल चंदेल के राजपूत नगर में भी नाली न होने के चलते, पानी निकासी न होने से चारों ओर पानी ही पानी भरा है।

राजेश केसरवानी, रामराज सिंह, दिलीप चतुर्वेदी, प्रदीप कुमार की मांग है कि जल्द से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था किया जाय।

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