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Gangapar News: सड़क पर बह रहा बस्ती का गंदा पानी, आवागमन में दिक्कत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: पालपट्टी। सड़क पर जल भराव होने से लोगों को आने-जाने में बढ़ी परेशानी। प्राप्त जानकारी

सड़क पर बह रहा बस्ती का गंदा पानी, आवागमन में दिक्कत
सड़क पर बह रहा बस्ती का गंदा पानी, आवागमन में दिक्कत

Gangapar News: सड़क पर जल भराव होने से लोगों को आने-जाने में बढ़ी परेशानी। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील मेजा के सुजनी गांव निवासी शंकर लाल आदिवासी ने बताया कि,प्रदीप गुप्ता के घर से हमारे बस्ती में जाने वाली सड़क पर जल निकासी की व्यवस्था बाधित होने के चलते बस्ती का गंदा पानी सड़क पर फैला रहता है जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जल भराव होने के चलते जल्द ही सड़क भी खराब हो सकती हे। बस्ती के लोगों को सड़क पर भरे गंदे पानी से होकर के गुजरना पड़ता है जो किसी मुसीबत से कम नहीं है।

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