Gangapar News: पाइपलान में रिसाव से सड़क पर जलभराव
Gangapar News: मेजा तहसील के रामनगर बाजार में सड़क के बीच बने गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी टूटे पाइपलाइन के कारण जलभराव को मुख्य कारण मानते हैं और संबंधित विभाग से तुरंत मरम्मत की मांग कर रहे हैं।
Gangapar News: मेजा तहसील क्षेत्र के चौकी दिघिया मार्ग स्थित रामनगर बाजार के डोरवा मोड़ पर सड़क के बीच बने गड्ढे में पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर महीनों से हुए जलभराव के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहनों को किनारे से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि जलनिगम की टूटी पाइपलाइन के कारण लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामनगर बाजार क्षेत्र होने के कारण यहां दिनभर लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती है।
ऐसे में सड़क के बीच बने गड्ढे और उसमें भरा पानी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। विश्वम्भर नाथ पटेल, नीरज सिंह यादव, चंद्रदीप सिंह, गोलू पटवा, संजय केशरी, डॉ. संजय श्रीवास्तव, मईया लाल शुक्ल, सुनील केशरी और आशीष पटेल आदि ने संबंधित विभाग से टूटी पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कराने तथा गड्ढों को भरकर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि राहगीरों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके और संभावित दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।
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