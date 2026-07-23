Gangapar News: नलकूप की मोटर जली, गहराया पेयजल संकट
Gangapar News: रामनगर। मेजा तहसील क्षेत्र के उपरौड़ा लोहारी गांव में सरकारी नलकूप का मोटर पिछले एक
Gangapar News: मेजा तहसील क्षेत्र के उपरौड़ा लोहारी गांव में सरकारी नलकूप का मोटर पिछले एक सप्ताह से जला होने के कारण पेयजल संकट गहरा गया है। पानी की आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों को हैंडपंप, निजी बोरवेल और दूरस्थ जलस्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक मोटर की मरम्मत या बदलने की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिला प्रशासन और जल निगम से तत्काल मोटर बदलकर नलकूप चालू कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।