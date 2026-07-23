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Gangapar News: नलकूप की मोटर जली, गहराया पेयजल संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: रामनगर। मेजा तहसील क्षेत्र के उपरौड़ा लोहारी गांव में सरकारी नलकूप का मोटर पिछले एक

Gangapar News: नलकूप की मोटर जली, गहराया पेयजल संकट

Gangapar News: मेजा तहसील क्षेत्र के उपरौड़ा लोहारी गांव में सरकारी नलकूप का मोटर पिछले एक सप्ताह से जला होने के कारण पेयजल संकट गहरा गया है। पानी की आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों को हैंडपंप, निजी बोरवेल और दूरस्थ जलस्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक मोटर की मरम्मत या बदलने की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिला प्रशासन और जल निगम से तत्काल मोटर बदलकर नलकूप चालू कराने की मांग की है।

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