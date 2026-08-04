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Gangapar News: धारदार हथियार से हमले में पांच लोगों के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मऊआइमा में तेजपुर स्थित एक हैंडपंप पर पानी भरने के दौरान विपक्षियों ने उर्मिला देवी और उनके बच्चों पर हमला किया। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते लाठी, डंडा और कुल्हाड़ी से जख्मी कर दिया गया। बेटे की गंभीर हालत होने पर उसे अस्पताल भेजा गया। महिला ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

Gangapar News: धारदार हथियार से हमले में पांच लोगों के खिलाफ केस

Gangapar News: मऊआइमा, हिन्दुस्तान संवाद। तेजपुर में हैंडपंप पर पानी भरने के दौरान विपक्षियों ने लाठी डंडा धारदार हथियारों से महिला और उसके बेटा-बेटी को लहुलुहान कर दिए थे। पुत्र की हालत नाज़ुक होने पर उसे एस आर एन में रेफर कर दिया गया था। मंगलवार को जख्मी महिला ने पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।मऊआइमा थाना क्षेत्र के तेजपुर निवासी उर्मिला देवी पत्नी शंकर लाल का आरोप है कि रविवार दोपहर वह हैंडपंप पर पानी भरकर घर के अन्दर गयी। आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी लाठी डंडा, कुल्हाड़ी लेकर घर में घुस आए उसे मारने लगे बीच बचाव में आए उसके पुत्र श्याम सिंह, पुत्री लक्ष्मी को कुल्हाड़ी से मार कर लहुलुहान कर दिए।

जिससे श्याम सिंह बेहोश हो गया। उर्मिला देवी का कहना है बेटे श्याम सिंह की हालत नाज़ुक होने पर पहले सीएचसी मऊआइमा ले जाया गया। डाक्टरों ने एस आर एन के लिए रेफर कर दिया। जहां श्याम सिंह का उपचार चल रहा है। उर्मिला देवी ने मऊआइमा पहुंच कर गांव के आराधना, पलोला, चन्द्रकली, जीतलाल यादव तथा विनय यादव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

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