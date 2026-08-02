Gangapar News: पीड़ित को मिला न्याय, कमिश्नर के आदेश पर आरोपियो के खिलाफ मुकदमा

Gangapar News: पीड़ित को मिला न्याय, कमिश्नर के आदेश पर आरोपियो के खिलाफ मुकदमा
Gangapar News: अतनपुर गांव में कंचन देवी ने कच्चा मकान गिराकर पक्का निर्माण कराने का प्रयास किया, लेकिन पड़ोसियों ने इसका विरोध किया। महिलाएं उसे पीटने लगीं और निर्माण को गिरा दिया। कंचन ने थाने में शिकायत की लेकिन पहले सुनवाई नहीं हुई। अंततः कमिश्नर के हस्तक्षेप से आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
Gangapar News: अतनपुर गांव में कच्चा मकान गिराकर नए घर का निर्माण करा रही महिला को पड़ोसियों ने जमकर पीटा और निर्माण को धराशायी कर दिया था। मामले में कमिश्नर के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार, एक महीने पूर्व अतनपुर गांव की कंचन देवी पत्नी राजेश कुमार अपना कच्चा मकान गिराकर कर पक्का निर्माण करा रही थीं। इसी बीच पड़ोसी कुसुम देवी पत्नी जीतलाल चैकीदार, सरला देवी पत्नी चन्द्रभान, समला देवी पत्नी प्रेमचन्द्र, लालती देवी पत्नी रामऔतार, राजेश कुमार पुत्र जीतलाल आदि एकराय होकर आईं और निर्माण को गिरा दिया। विरोध करने पर कंचन देवी को गालियां देते हुये पीटा।
शोर सुनकर कंचन की जेठानी शकुन्तला बीच बचाव करने पहुंची तो उन्हें भी लहूलुहान कर दिया। धमकी दी गई कि पति थाने में चैकीदार है। कुछ भी नहीं कर पाओगी। थाने गयी तो जान से मार डालेंगे। उक्त मामले का वीडियो भी बनाया गया है। कंचन देवी ने बहरिया थाने में तहरीर दी लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। थाने पर सुनवाई न होने पर कंचन ने कमिश्नर से शिकायत की। मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश बहरिया थाने को दिया गया। आदेश के अनुपालन में बहरिया थानाध्यक्ष मानवेन्द्र कुमार सिंह ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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