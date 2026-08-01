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Gangapar News: दंबगों ने रास्ते पर किया कब्जा, खेत व घर तक नहीं पहुंच पा रहे ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: ग्रामीणों व ग्राम प्रधान ने एसडीएम से लगाई गुहार, कई बार सीमांकन के बाद भी नहीं हट रहा अतिक्रमण। सैदाबाद। क्षेत्र के संग्रामपट्टी गांव में सार्वजनिक

Gangapar News: दंबगों ने रास्ते पर किया कब्जा, खेत व घर तक नहीं पहुंच पा रहे ग्रामीण

Gangapar News: क्षेत्र के संग्रामपट्टी गांव में सार्वजनिक रास्ते और नाले पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज रास्ते पर कब्जा कर लिया है, जिससे लोगों का खेतों और घरों तक आवागमन बाधित हो गया है। स्थिति यह है कि कई परिवारों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन किए जाने के बावजूद अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है। ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधान ने इस संबंध में उपजिलाधिकारी हंडिया को प्रार्थना पत्र सौंपकर सार्वजनिक रास्ते और नाले को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।

उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज सार्वजनिक रास्ता वर्षों से ग्रामीणों के आवागमन का मुख्य मार्ग रहा है। इसी रास्ते से किसान अपने खेतों तक पहुंचते हैं तथा कई परिवार अपने घरों में आने-जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने रास्ते और नाले पर कब्जा कर उसे संकरा कर दिया है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम कई बार मौके पर पहुंचकर रास्ते का सीमांकन कर चुकी है, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अब तक कब्जा नहीं हटाया। ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से मांग की है कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार रास्ते और नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए तथा भविष्य में दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई कर उन्हें आवागमन की समस्या से राहत दिलाएगा।

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