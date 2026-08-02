Gangapar News: वृद्धा और उसके दो पौत्रों को किया लहूलुहान
Gangapar News: अखरी शाहपुर गांव में धान की रोपाई को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद लाठी-डंडों से हमला हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए। रजवन्ती देवी ने मेजा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है।
Gangapar News: जरा सी बात को लेकर अखरी शाहपुर गांव में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें कई को चोटे आई। एक पक्ष की रजवन्ती देवी की ओर से मेजा थाने में घटना में शामिल लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। बुजुर्ग महिला रजवन्ती ने बताया कि सुबह आठ बजे के लगभग उसके खेत में धान की रोपाई होनी थी। ट्रैक्टर से जुताई करते समय विपक्षी का मेड़ कट गया। इसी बात को लेकर विपक्षी सतीश विश्वकर्मा, पंकज विश्वकर्मा, राजू विश्वकर्मा, मथुरा प्रसाद, कृष्णा प्रसाद सहित अन्य लोग पहुंच गए।
गाली गलौज देना शुरू कर दिया, जब उसने मना किया तो लाठी डंडे से लैस लोगों ने हमला बोल दिया। शोर सुनकर जब उसके पौत्र राजकुमार व मोनू पहुंचे तो उनके सिर पर वार कर चोटिल कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।