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Gangapar News: मेजा के लेखपालों ने पदोन्नति और भत्ता संबंधी मांग उठाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की मेजा इकाई ने लंबित मांगों के त्वरित निस्तारण के लिए एसीएम तृतीय को पत्र सौंपा। पदोन्नति सूची, प्रशिक्षण परीक्षा के परिणाम और भत्तों में वृद्धि की मांग की गई। कुलदीप यादव ने ग्राम सचिवालयों में लेखपालों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया।

मेजा के लेखपालों ने पदोन्नति और भत्ता संबंधी मांग उठाई
मेजा के लेखपालों ने पदोन्नति और भत्ता संबंधी मांग उठाई

Gangapar News: उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की मेजा इकाई की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर एसीएम तृतीय को पत्र सौंपकर लंबित मांगों का त्वरित निस्तारण कराने की मांग की गई।

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मांगों का निस्तारण

जिला मंत्री कुलदीप यादव की अगुवाई में पहुंचे, राकेशचन्द्र यादव, महेन्द्र चौधरी, राजकुमार पांडेय, दिव्यांश सिंह ने कहाकि चयन वर्ष 23 व 24, 24 व 25 की पदोन्नत सूचियां 28 अक्टूबर 2024 को जारी कर दी गई। विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई 29 अप्रैल 2026 पूर्ण हो जाने के बाद आज तक पदोन्नति सूची जारी नहीं की गई। जिससे लेखपालों में असंतोष व्याप्त है।

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परीक्षा परिणाम

कहाकि चयन वर्ष 2024 के नवनियुक्त लेखपालों का प्रशिक्षण परीक्षा 13 सितम्बर 2025 को संपन्न हो चुकी है, किन्तु 11 माह व्यतित हो जाने के बाद भी परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हो सका। वर्तमान में लेखपालों को दिया जाने वाला भत्ता कई वर्षों से बढ़ाया नहीं जा सका। शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाय।

भत्तों की मांग

स्टेशनरी भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये, नियत यात्रा भत्ता, मोटर साइकिल भत्ता 1500 रुपये किया जाना चाहिए। जिला मंत्री कुलदीप यादव ने कहाकि भूलेख व अन्य सहायक पटलों से संबद्ध लेखपालों को अवमुक्त किया जाय। ग्राम सचिवालयों में लेखपालों के लिए अलग से कक्ष, फर्नीचर, सुरक्षित अभिलेख कक्ष, बिजली, पेयजल, कम्प्यूटर, इंटरनेट, शौचालय जैसी व्यवस्थाएं होनी जरूरी हैं।

सामान्य प्रश्न

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने किन मांगों को उठाया है?
उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने पदोन्नति सूची, परीक्षा परिणाम, और भत्तों में वृद्धि की मांग की है।
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