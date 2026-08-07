Gangapar News: बिजली का पोल टूटकर तारों के सहारे टिका, हादसे की आशंका
Gangapar News: मऊआइमा। बिजली का पोल नीचे से टूटकर तारों के सहारे टिका है। इससे हादसे की
Gangapar News: बिजली का पोल नीचे से टूटकर तारों के सहारे टिका है। इससे हादसे की आशंका बनी हुई है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के एसडीओ को शिकायती पत्र देकर पोल को तत्काल ठीक कराने की मांग की है। मऊआइमा के सराय केशव उर्फ बागी निवासी शिकायतकर्ताओं अफरोज अंसारी, मोहम्मद लतीफ, रिजवान अली आदि के मुताबिक बिजली का पोल मुख्य रास्ते पर स्थित है और नीचे से टूट जाने के कारण तारों के सहारे टिका हुआ है। इससे रास्ते से गुजरने वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों का कहना है कि पोल अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है।
ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से मामले को गंभीरता से लेते हुए टूटे पोल को जल्द बदलने की मांग की है, ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।
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