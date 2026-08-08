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Gangapar News: उतरांव-संबोधिपुर मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: सैदाबाद। उतरांव बाजार से संबोधिपुर जाने वाला संपर्क मार्ग इन दिनों बदहाली का शिकार है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश के बाद इन गड्

उतरांव-संबोधिपुर मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे
उतरांव-संबोधिपुर मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे

Gangapar News: उतरांव बाजार से संबोधिपुर जाने वाला संपर्क मार्ग इन दिनों बदहाली का शिकार है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग की हालत खराब होने से दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, संपर्क मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। सड़क पर गड्ढों के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को संभलकर गुजरना पड़ता है। बारिश होने पर स्थिति और भी खराब हो जाती है। गड्ढों में पानी भर जाने के कारण उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे वाहन चालकों के गिरने का खतरा बना रहता है।ग्रामीणों

ने बताया कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है। मरम्मत का आश्वासन भी मिला, लेकिन अब तक सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो बारिश के मौसम में आवागमन की समस्या और बढ़ सकती है।क्षेत्र के समाजसेवी इंद्रजीत पटेल, श्याम सुंदर गुप्ता, पूर्व प्रधान सर्वजीत सिंह, राकेश कुमार, घनश्याम वर्मा समेत अन्य लोगों ने संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द से जल्द संपर्क मार्ग की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि सड़क की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो उन्हें अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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