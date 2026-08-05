Gangapar News: खाद किल्लत और कालाबाजारी पर डीएम से शिकायत

Gangapar News: कार्रवाई न होने पर जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव और प्रदर्शन की चेतावनी, किसानों में बढ़ी नाराजगी (फोटो) नवाबगंज। क्षेत्र की डहरपुर, बिजलीपुर, पटना औ

खाद किल्लत और कालाबाजारी पर डीएम से शिकायत

Gangapar News: क्षेत्र की डहरपुर, बिजलीपुर, पटना और अंधियारी साधन सहकारी समितियों पर यूरिया एवं डीएपी खाद की कथित कालाबाजारी और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध न होने का मामला तूल पकड़ने लगा है। किसानों की शिकायत है कि समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे खेती-किसानी प्रभावित हो रही है और उन्हें निजी दुकानों से अधिक कीमत पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

सिंप्टम्स इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कांग्रेस नेता आशीष पांडेय ने जिलाधिकारी से बातचीत कर मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर जानबूझकर खाद की कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है तथा सरकारी दर पर किसानों को खाद उपलब्ध न कराकर अधिक कीमत पर बिक्री की जा रही है। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।

कृषक की स्थिति कहा कि यदि शीघ्र ही कालाबाजारी पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं कराई गई, तो कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उधर किसानों का कहना है कि खेती के इस महत्वपूर्ण समय पर यूरिया और डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित न होने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से तत्काल खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।