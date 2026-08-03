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Gangapar News: अघोषित बिजली कटौती से लोगों का जनजीवन प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: गौहनिया,हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित और अनियमित बिजली कटौती से आमजन परेशान हैं। ग्रामीण अंचलों में बिजली आपूर्ति की बदहाल व्यव

Gangapar News: अघोषित बिजली कटौती से लोगों का जनजीवन प्रभावित

Gangapar News: क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित और अनियमित बिजली कटौती से आमजन परेशान हैं। ग्रामीण अंचलों में बिजली आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। विद्युत उपकेंद्र गौहनिया में एक पखवाड़े से कई बार विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे घरों, दुकानों और कार्यालयों का काम भी प्रभावित हो रहा है। सोमवार अलसुबह बारिश के बाद निकली तेज धूप और बढ़ी उमस के बीच बार-बार बिजली गुल होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि जब न तेज आंधी है और न ही बारिश का कोई बड़ा असर, तो बार-बार बिजली ट्रिप होने का कारण समझ से परे है।

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एक ओर बिजली की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, वहीं दूसरी ओर बिजली बिल लगातार अधिक आ रहे हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि जब इस समय जब बिजली की खपत अपेक्षाकृत कम है, तब भी लगातार कटौती क्यों की जा रही है। बिजली की कटौती और आवाजाही से उपकेंद्र गौहनिया के दर्जनों गांवों में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के लंबे समय तक बिजली बंद रखी जाती है, जिससे घरेलू कार्यों के साथ साथ छोटे व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार, शिकायतों के त्वरित निराकरण तथा अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे।

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