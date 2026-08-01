Gangapar News: बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में दो मजदूर घायल
Gangapar News: रामनगर। शुक्रवार की रात करीब 9 बजे शहर से मजदूरी कर सिरसा बाजार लौट रहे
Gangapar News: शुक्रवार की रात करीब 9 बजे शहर से मजदूरी कर सिरसा बाजार लौट रहे दो बाइक सवार पनासा गांव के पास सड़क हादसे का शिकार हो गए। सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान 35 वर्षीय कल्लू पुत्र पन्नालाल तथा 42 वर्षीय बबलू पुत्र रामधनी, निवासी हनुमना, जिला मऊगंज (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है। हादसा करछना थाना क्षेत्र के पनासा गांव के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल सीएचसी रामनगर पहुंचाया गया।
जहां उपचार के दौरान कल्लू की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं बबलू का उपचार सीएचसी में जारी है। बतादें कि दोनों मजदूर सिरसा बाजार में किराए का कमरा लेकर रहते हैं और शहर में मजदूरी करने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।
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