Gangapar News: वरिष्ठ शिक्षक शारदा नगरहा के निधन से शोक की लहर
Gangapar News: होलागढ़ के वरिष्ठ शिक्षक शारदा प्रसाद मिश्र का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से स्थानीय समुदाय में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार रविवार को श्रृंगवेरपुर गंगा घाट पर किया गया, जिसमें कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया।
Gangapar News: होलागढ़ के हंसराजपुर तरती गांव निवासी वरिष्ठ शिक्षक शारदा प्रसाद मिश्र (नगरहा) शनिवार रात स्वरूपरानी अस्पताल में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से होलागढ़ समेत समूचे सोरांव तहसील में शोक की लहर दौड़ गई है। रविवार को श्रृंगवेरपुर गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष गंगापार कन्हैया लाल पांडेय, सिद्धेश्वर प्रसाद मिश्र, गायत्री प्रसाद मिश्र, रूद्र प्रसाद मिश्र, शिक्षक नेता राकेश मिश्र, शैलेंद्र बहादुर सिंह, हाईकोर्ट सीनियर अधिवक्ता शशिकांत शुक्ल उपस्थित रहे।
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