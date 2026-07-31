Gangapar News: मंगला प्रसाद कॉलेज के रिटायर प्रवक्ता का निधन
Gangapar News: मांडा। मंगला प्रसाद इंटर कालेज बामपुर के सेवानिवृत्त जीव विज्ञान के प्रवक्ता गुलाब शंकर पांडेय (70) वर्ष काफी दिनों से लीवर कैंसर से पीड़ित थे और उ
Gangapar News: मंगला प्रसाद इंटर कालेज बामपुर के सेवानिवृत्त जीव विज्ञान के प्रवक्ता 70 वर्षीय गुलाब शंकर पांडेय काफी दिनों से लीवर कैंसर से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। गुरुवार को दौरान इलाज उनका निधन हो गया। मिर्जापुर जनपद के चड़ैचा गांव निवासी थे। उनके निधन पर मंगला प्रसाद इंटर कॉलेज बामपुर में शोकसभा का आयोजन कर प्रधानाचार्य संतोष कुमार सिंह सहित सभी शिक्षकों ने गतात्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। विद्यालय में शोकावकाश भी किया गया। बामपुर गांव में भी एक शोकसभा का आयोजन सेवानिवृत्त प्रवक्ता मुरारी नाथ पांडेय की अध्यक्षता में हुई।
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