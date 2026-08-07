Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्रांति जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: कोरांव/ गिरगोंठा। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार

Gangapar News: पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्रांति जरूरी

Gangapar News: पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को स्वर्गीय राजपति सिंह स्मारक सरस्वती शिशु मंदिर पसना में किया गया जिसके मुख्य अतिथि विधायक कोरांव राजमणि कोल रहें। बतौर मुख्य अतिथि विधायक ने कहा कि पौधे हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है जिनके सहारे हम लोग सांस ले रहे और चल फिर रहे हैं। उनको लगाकर प्रदूषण मुक्त रह कर अपना जीवन यापन करें। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रभाकर सिंह सहित अन्य आचार्यो एवं बच्चों को संकल्प दिलाते हुए प्रत्येक को पौधरोपण करने के लिए प्रेरित भी किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।