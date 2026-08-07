Gangapar News: पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्रांति जरूरी
Gangapar News: कोरांव/ गिरगोंठा। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार
Gangapar News: पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को स्वर्गीय राजपति सिंह स्मारक सरस्वती शिशु मंदिर पसना में किया गया जिसके मुख्य अतिथि विधायक कोरांव राजमणि कोल रहें। बतौर मुख्य अतिथि विधायक ने कहा कि पौधे हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है जिनके सहारे हम लोग सांस ले रहे और चल फिर रहे हैं। उनको लगाकर प्रदूषण मुक्त रह कर अपना जीवन यापन करें। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रभाकर सिंह सहित अन्य आचार्यो एवं बच्चों को संकल्प दिलाते हुए प्रत्येक को पौधरोपण करने के लिए प्रेरित भी किया गया।
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