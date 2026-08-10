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Gangapar News: जर्जर पेड़ गिरने से टूटा बिजली का पोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मेजा। मेजा तहसील क्षेत्र के सोरांव गांव स्थित मेजारोड रेलवे स्टेशन मोहल्ले में रविवार देर

Gangapar News: जर्जर पेड़ गिरने से टूटा बिजली का पोल

Gangapar News: मेजा तहसील क्षेत्र के सोरांव गांव स्थित मेजारोड रेलवे स्टेशन मोहल्ले में रविवार देर रात तेज बारिश के दौरान एक जंगली पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ गिरने से पास में से गुजरी विद्युत तार व पोल क्षतिग्रस्त हो गया। तेज आवाज के साथ हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। रात के समय गिरा हुआ पेड़ रेलवे विभाग की चारदीवारी के पास स्थित था, जो गिरते ही रेलवे परिसर के अंदर जा पहुंचा। इस दौरान चारदीवारी बाल-बाल बच गई। गनीमत रही कि घटना के समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई।

स्थानीय लोगों के अनुसार तेज हवाओं के कारण पेड़ पहले से कमजोर हो चुका था, जिससे धराशाई हो गया।

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