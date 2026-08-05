Gangapar News: डंपर समेत चार वाहनों का 2.13 लाख का चालान
Gangapar News: कौंधियारा/करछना, हिसं। कौंधियारा क्षेत्र में परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन कर संचालित वाहनों के खिलाफ सघन अभियान चलाते हुए डंपर समेत चार वाहनों
Gangapar News: क्षेत्र में परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन कर संचालित वाहनों के खिलाफ सघन अभियान चलाते हुए डंपर समेत चार वाहनों का कुल 2.13 लाख रुपये का चालान किया। कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। परिवहन विभाग की टीम ने कौंधियारा क्षेत्र में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान एक डंपर का 62 हजार रुपये का चालान किया गया। वहीं गिट्टी लदे तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की जांच में अनियमितताएं मिलने पर दो ट्रैक्टरों का संयुक्त रूप से 96 हजार तथा एक अन्य ट्रैक्टर का 55 हजार रुपये का चालान किया गया। इस तरह कुल 2 लाख 13 हजार रुपये का चालान किया गया।
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