Gangapar News: लगातार तीसरा ट्रांसफॉर्मर भी आते ही फुंका
Gangapar News: मांडा। स्टोर से बदलकर आ रहे ट्रांसफार्मर गांव में लगते ही ध्वस्त हो जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक पखवाड़े में आया तीसरा ट्
Gangapar News: स्टोर से बदलकर आ रहे ट्रांसफॉर्मर गांव में लगते ही ध्वस्त हो जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक पखवाड़े में आया तीसरा ट्रांसफॉर्मर भी आते ही जल जाने से फचकरा गांव का अंधकार दूर नहीं हो पा रहा है। मांडा रोड विद्युत उपकेंद्र से संबंधित फचकरा गांव का 63 केवीए का ट्रांसफार्मर एक पखवाड़े में तीसरी बार नैनी स्थित स्टोर से लाकर गांव में लगाया गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रशांत कुमार बिंद सहित तमाम लोगों ने बताया कि नैनी स्टोर से बिना मरम्मत कराये ही ध्वस्त ट्रांसफार्मर लाकर विद्युत कर्मी गांव में लगा रहे हैं ,जिससे बिजली बहाल नहीं हो पा रही है।
एक पखवाड़े से गांव में लगातार अंधकार बना हुआ है।
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