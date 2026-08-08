Gangapar News: कच्ची दीवार गिरने से मां समेत पांच बच्चे दबे, मची चीख पुकार

Gangapar News: हंडिया थाना क्षेत्र के दुमदुमा गांव में शनिवार की भोर उस समय अफरातफरी मच गई, जब मिट्टी से बनी करीब पांच फीट ऊंची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय कमरे में सो रही मां और उसके पांच बच्चे मलबे की चपेट में आ गए। दीवार गिरने की तेज आवाज सुनकर परिवार के लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्काल मिट्टी हटाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में मां समेत पांचों बच्चों को मामूली चोटें आईं। स्थानीय चिकित्सकों से सभी का उपचार कराया गया। दुमदुमा गांव निवासी आनंद कुमार निषाद मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

शुक्रवार की रात उनकी पत्नी पूजा निषाद अपने बच्चों 13 वर्षीय निर्जला, 11 वर्षीय सजल, नौ वर्षीय रिया, सात वर्षीय सत्यम और पांच वर्षीय श्रेयांश के साथ सीमेंट की चादर से ढके कमरे में सो रही थीं। शनिवार की भोर में अचानक कमरे की करीब पांच फीट ऊंची कच्ची दीवार भरभराकर गिर पड़ी। दीवार गिरते ही पूजा निषाद और पांचों बच्चे मिट्टी के नीचे दब गए। अचानक दीवार गिरने की आवाज सुनकर आनंद कुमार और उनके पिता लोदे ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने बिना देर किए हाथों से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हालांकि मां समेत बच्चों को मामूली चोटें आईं, जिनका स्थानीय चिकित्सकों से उपचार कराया गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन को घटना की जानकारी देने का प्रयास किया। उप जिलाधिकारी हंडिया और तहसीलदार हंडिया से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के बाद भी प्रशासन की ओर से मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने या पीड़ित परिवार की मदद करने का प्रयास नहीं किया गया। इससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है।ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते दीवार न हटाई जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।