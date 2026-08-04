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Gangapar News: रसोई की पोताई के दौरान सर्पदंश से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: कौंधियारा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में एक 35 वर्षीय महिला को जहरीले सांप ने डंस लिया। परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल पहुँचाया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला के दो बेटे और एक बेटी हैं। उसकी मौत से गांव में शोक की लहर फैल गई है।

रसोई की पोताई के दौरान सर्पदंश से महिला की मौत
रसोई की पोताई के दौरान सर्पदंश से महिला की मौत

Gangapar News: कौंधियारा, हिन्दुस्तान संवाद। यमुनापार के कौंधियारा थाना क्षेत्र के देवरी गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। घर की रसोई की पोताई कर रही 35 वर्षीय महिला को जहरीले सर्प ने डंस लिया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।देवरी गांव निवासी 35 वर्षीय अनारकली उर्फ धनराजी पत्नी स्वर्गीय मनोज गुप्ता मंगलवार को घर की रसोई की पोताई कर रही थीं। इसी दौरान अचानक एक सांप ने उन्हें डस लिया। महिला के शोर मचाने पर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा आनन-फानन में उन्हें सीएचसी कौंधियारा ले गए।

चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। धनराजी अपने पीछे दो बेटे राहुल, रोहित और एक बेटी कनक को छोड़ गई हैं। मां की मौत से तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि परिजनों की चीख-पुकार से पूरा गांव शोक में डूब गया। सूचना पर पहुंची कौंधियारा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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