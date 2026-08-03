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Gangapar News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से पेंटर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मेजा। थाना मेजा क्षेत्र के नेवढ़िया के चमरहा गांव निवासी 50 वर्षीय धर्मराज बिन्द उर्फ

तेज रफ्तार कार की टक्कर से पेंटर की मौत
तेज रफ्तार कार की टक्कर से पेंटर की मौत

Gangapar News: थाना मेजा क्षेत्र के नेवढ़िया के चमरहा गांव निवासी 50 वर्षीय धर्मराज बिन्द उर्फ मद्रासी पेंटर पुत्र स्व जंग बहादुर की शनिवार शाम सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शनिवार शाम लगभग छह बजे धर्मराज बिन्द अपने घर से सब्जी लेने के लिए निकले थे। जब वह मिर्जापुर-प्रयागराज मार्ग पर कोढ़नियां गांव के समीप पहुंचे, तभी मिर्जापुर की ओर से तेज रफ्तार आ रही अनियंत्रित वैगनआर कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

घटना का विवरण

घटना की सूचना मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे चीख पुकार करने लगे। घायल की हालत गंभीर देख परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल स्वरूप रानी, प्रयागराज ले गए। चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। इस दुर्घटना से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से फरार चालक की शीघ्र गिरफ्तारी तथा पीड़ित परिवार को न्याय और उचित आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह सड़क हादसा कहाँ हुआ?
यह सड़क हादसा थाना मेजा क्षेत्र के नेवढ़िया के चमरहा गांव के समीप मिर्जापुर-प्रयागराज मार्ग पर हुआ।
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