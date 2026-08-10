Gangapar News: सेप्टिक टैंक हादसे के पीड़ित परिवारों को मदद का इंतजार
Gangapar News: करछना/कौंधियारा, हिसं। औद्योगिक क्षेत्र के डेरी नेवादा समोगर गांव में तीन दिन पूर्व निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आकर
Gangapar News: औद्योगिक क्षेत्र के डेरी नेवादा समोगर गांव में तीन दिन पूर्व निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आकर चाचा-भतीजे निहाल शुक्ला उर्फ जीतू और रजत की मौत के बाद परिवारों में मातम पसरा है। हादसे के बाद पोस्टमार्टम के पश्चात शव गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने मुंगारी टोल प्लाजा पर शव रखकर चक्काजाम किया था। परिजनों ने दोनों मृतकों के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की थी। सोमवार को आचार्य हरिशंकर शुक्ल बेन्दो स्थित मृतक निहाल के आवास पहुंचे। उन्होंने पत्नी, माता और अन्य परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की तथा उन्हें ढांढस बंधाया।
आचार्य ने क्षेत्रीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज के सक्षम लोगों से पीड़ित परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान हर्ष शुक्ला, आनंद चतुर्वेदी, विवेक शुक्ला और शुभम शुक्ला समेत ग्रामीण मौजूद रहे।
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