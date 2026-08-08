Gangapar News: संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत

Gangapar News: हंडिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी बरौत क्षेत्र के भीटी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी तरफ पूरेगोबई गांव के पास शनिवार तड़के ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। जानकारी के अनुसार संत रविदास नगर भदोही जिले के कोइरौना थाना क्षेत्र के झरिहकपुर गांव निवासी 45 वर्षीय बुनेला देवी पत्नी राजबहादुर यादव शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक घर से लापता हो गई थीं। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों और रिश्तेदारों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल सका।