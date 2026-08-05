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Gangapar News: सफाई के दौरान जहरीले जंतु के काटने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: रामनगर। घर के बाहर सफाई करते समय जहरीले जंतु के काटने से एक महिला की

Gangapar News: सफाई के दौरान जहरीले जंतु के काटने से महिला की मौत

Gangapar News: घर के बाहर सफाई करते समय जहरीले जंतु के काटने से एक महिला की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार, मेजा के सींकी कला गांव निवासी 35 वर्षीय अनार कली पत्नी राजू, बुधवार को अपने घर के बाहर सफाई कर रही थीं। इसी दौरान उन्हें किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए कई स्थानों पर ले गए। जहां पर आराम न मिलता देख बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

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