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Gangapar News: पंखा गिरने से करंट की चपेट में आए अधेड़ की मौत, घर में मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: कौंधियारा थाना क्षेत्र के मिश्राबांध गांव में एक 52 वर्षीय व्यक्ति, हिकमत अली, तड़के अपने कमरे में लगे फर्राटा पंखे के गिरने से करंट की चपेट में आ गया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में कोहराम मच गया है।

पंखा गिरने से करंट की चपेट में आए अधेड़ की मौत, घर में मचा कोहराम
पंखा गिरने से करंट की चपेट में आए अधेड़ की मौत, घर में मचा कोहराम

Gangapar News: कौंधियारा/करछना, हिसं। कौंधियारा थाना क्षेत्र के मिश्राबांध गांव में मंगलवार तड़के कमरे में लगा फर्राटा पंखा गिरने से करंट की चपेट में आए 52 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। हादसे की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मिश्राबांध गांव निवासी हिकमत अली उर्फ कल्लू (52) पुत्र स्व. अनवर अली मंगलवार तड़के घर में सो रहे थे। परिजनों के मुताबिक इसी दौरान कमरे में लगा फर्राटा पंखा अचानक उनके ऊपर गिर गया। पंखे में करंट प्रवाहित होने के कारण वह उसकी चपेट में आ गए।

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हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद पत्नी सवितुन निशा की नजर पति पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाया। आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे। हिकमत अली को अचेत देखकर परिजनों ने उन्हें संभाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना से घर में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के अनुसार हिकमत अली दिव्यांग थे और परिवार के साथ रहते थे। उनकी दो शादियां हुई थीं। दोनों पत्नियों से तीन-तीन बच्चे हैं। अचानक हुई मौत से दोनों परिवारों में मातम छा गया। सूचना पर कौंधियारा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

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