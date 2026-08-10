Gangapar News: वाहनों और पटरियों पर लगी दुकानों से हादसे की आशंका
Gangapar News: रामनगर। विकास खंड क्षेत्र उरुवा स्थित रामनगर बाजार क्षेत्र के मध्य स्थित एक बड़ा बाजार
Gangapar News: विकास खंड क्षेत्र उरुवा स्थित रामनगर बाजार क्षेत्र के मध्य स्थित एक बड़ा बाजार है। उक्त बाजार के चिरैया मोड़ पर शहर आने जाने वाली डग्गामार बसें,ऑटो एवं ई रिक्शा का जमावड़ा लगा रहता है। बाजार के चौराहे तथा रामनगर मेन बाजार में सड़क की पटरियों पर दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बाजार में मेले के दिन आवागमन के दौरान जाम लगना आम हो गया है। प्रतिदिन लगने वाले जाम से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि सीएम का सख्त आदेश है कि बाजारों में अवैध रूप से हुए अतिक्रमण और अवैध वाहन स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई कर ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए।
लेकिन उक्त बाजार में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। बाजार के लोगों ने बताया कि इस बारे में एसडीएम मेजा तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन को कई बार सूचना दी गई लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।
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