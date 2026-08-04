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Gangapar News: दुलदुल, ताबूत और ताज़िया के साथ निकला जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: फूलपुर नगर पंचायत में हज़रत इमाम हुसैन के चेहल्लुम पर दुलदुल, ताबूत और ताज़िया के साथ एक पारंपरिक जुलूस निकाला गया। इस दौरान इमामबाड़े में मजलिस आयोजित की गई, जहाँ मौलाना अम्मार जैदी ने इमाम हुसैन की शहादत और यज़ीद द्वारा किए गए अत्याचारों पर चर्चा की। जुलूस विभिन्न मोहल्लों से होते हुए कर्बला पहुंचा।

दुलदुल, ताबूत और ताज़िया के साथ निकला जुलूस
दुलदुल, ताबूत और ताज़िया के साथ निकला जुलूस

Gangapar News: फूलपुर, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत फूलपुर में हज़रत इमाम हुसैन के चेहल्लुम के अवसर पर मंगलवार को दुलदुल, ताबूत और ताज़िया के साथ पारंपरिक जुलूस निकाला गया। जुलूस से पूर्व हवेली स्थित इमामबाड़े में दोपहर को मजलिस का आयोजन हुआ जिसमें ईरान से आए मौलाना अम्मार जैदी ने क़र्बला के वाकए पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इमाम हुसैन की शहादत और यज़ीद की सेना द्वारा किए गए अत्याचारों का मार्मिक बयान किया।उनके बयान को सुनकर उपस्थित अकीदतमंदों की आंखें नम हो गईं। मजलिस के बाद जुलूस अपने पारंपरिक मार्ग से होते हुए कोहना, शुक्लाना, जाफरगंज, इस्माइलगंज मोहल्लो में पहुंचा। इस्माइलगंज में अंजुमन-ए-अब्बासिया के ईशान जैदी, जमन फूलपुरी, शाहरुख, नावेद, अरशान, उमर और नवाज़ ने नौहे पेश किए जिसके बाद अज़ादारों ने इमाम हुसैन की याद में मातम किया।

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जुलूस दुनियागंज, जमीलाबाद, पूरा अच्छई और सिकंदरा रोड से होता हुआ क़र्बला पहुंचा, जहां प्रतीकात्मक रूप से फूलों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया।इस अवसर पर बदरुल हसन जैदी,हैदर अब्बास,रिज़वान जैदी, असद मेहदी,शमसुल हसन, अब्दुल सत्तार,मोहम्मद कामिल, मोहम्मद अकरम,असकरी जैदी, रूमी,अब्दुल्ला मेहदी,अशफी, मोहम्मद फुरकान,सभासद प्रतिनिधि मोहम्मद अरशद दानिश, मोहम्मद आमिर,असीम,नौशाद, सरफराज़ महफ़ूज़,शोएब, बादशाह,बाबर,काशिफ़ सहित बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे।

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