Gangapar News: रील के दौर में फीका पड़ा सावन का लोकरंग
Gangapar News: गांवों से गायब हो रही कजरी की गूंज कौंधियारा/करछना,हिसं। सावन की रिमझिम फुहारें आज भी धरती को भिगो रही हैं, लेकिन गांवों में कभी इस मौसम की पहचान
Gangapar News: सावन की रिमझिम फुहारें आज भी धरती को भिगो रही हैं, लेकिन गांवों में कभी इस मौसम की पहचान रहे कजरी गीत और पेड़ों पर पड़ने वाले झूले अब विरले ही दिखाई देते हैं। समय के साथ बदलती जीवनशैली और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने सावन के पारंपरिक उत्सवों की रौनक काफी हद तक कम कर दी है। जो कजरी कभी गांवों की चौपालों, बाग-बगियाओं और खेत-खलिहानों में देर रात तक गूंजती थी, वह अब मोबाइल की रील्स और मंचीय प्रस्तुतियों तक सिमटती जा रही है।
लोक गीतों की कमी
बरसात के दिनों में धान की रोपाई के दौरान खेतों में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले रोपनी गीत भी अब सुनाई नहीं पड़ते। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सावन आते ही गांवों में झूले पड़ते थे और शाम ढलते ही चौपालों पर लोकगीतों की महफिल सजती थी, लेकिन अब यह परंपरा तेजी से लुप्त हो रही है।
संरक्षण की आवश्यकता
लोकगीतों पर शोध कर रहे आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े करछना क्षेत्र के महेवा गांव निवासी कवि, लेखक एवं लोक कलाकार अशोक सिंह बेशरम बताते हैं कि कजरी भारतीय लोकसंगीत की समृद्ध विधा है, जिसके सर्वाधिक रूप उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। उनका मानना है कि लोक संस्कृति को बचाने के लिए गांवों की चौपालों, विद्यालयों और सांस्कृतिक मंचों पर कजरी तथा अन्य बरखा गीतों को फिर से स्थान देना समय की जरूरत है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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