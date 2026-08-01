Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: अटरामपुर रेलवे फाटक आज तक रहेगा बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: ट्रैक नवीनीकरण के चलते 1 व 2 अगस्त को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा यातायात प्रभावित नवाबगंज। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल द्वारा ट्रैक नवीनीकरण कार्य के

Gangapar News: अटरामपुर रेलवे फाटक आज तक रहेगा बंद

Gangapar News: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल द्वारा ट्रैक नवीनीकरण कार्य के चलते अटरामपुर एवं रामचौरा रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित रेलवे समपार संख्या-10 सी पर सड़क यातायात दो दिनों के लिए बंद रहेगा। रेलवे प्रशासन ने एक एवं दो अगस्त 2026 को प्रतिदिन सुबह सात से शाम छह बजे तक फाटक बंद रखने का निर्णय लिया है, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रैक नवीनीकरण कार्य के दौरान अटरामपुर रेलवे समपार संख्या-10 सी से गुजरने वाले सभी वाहनों को समपार संख्या-8 सी के रास्ते वैकल्पिक मार्ग से निकाला जाएगा।

ये भी पढ़ें:Bareily News: कटघर क्रासिंग चार रात रहेगा बंद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।