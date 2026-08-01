Gangapar News: अटरामपुर रेलवे फाटक आज तक रहेगा बंद
Gangapar News: ट्रैक नवीनीकरण के चलते 1 व 2 अगस्त को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा यातायात प्रभावित नवाबगंज। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल द्वारा ट्रैक नवीनीकरण कार्य के
Gangapar News: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल द्वारा ट्रैक नवीनीकरण कार्य के चलते अटरामपुर एवं रामचौरा रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित रेलवे समपार संख्या-10 सी पर सड़क यातायात दो दिनों के लिए बंद रहेगा। रेलवे प्रशासन ने एक एवं दो अगस्त 2026 को प्रतिदिन सुबह सात से शाम छह बजे तक फाटक बंद रखने का निर्णय लिया है, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रैक नवीनीकरण कार्य के दौरान अटरामपुर रेलवे समपार संख्या-10 सी से गुजरने वाले सभी वाहनों को समपार संख्या-8 सी के रास्ते वैकल्पिक मार्ग से निकाला जाएगा।
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