Gangapar News: तहसील स्तरीय बैडमिंटन में आईडीसीएल जसरा रहा अव्वल
Gangapar News: जसरा, हिन्दुस्तान संवाद। श्री ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज जसरा के खेल मैदान में आयोजित एक दिवसीय तहसील स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में एकल एवं युग
Gangapar News: श्री ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज जसरा के खेल मैदान में आयोजित एक दिवसीय तहसील स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में एकल एवं युगल की प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। जिसमें बारा तहसील के कुल आठ विद्यालयों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। विद्यालय के खेल शिक्षक राकेश कुमार श्रीवास्तव ने स्वागत किया तथा प्रधानाचार्य डा योगेन्द्र सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उक्त प्रतियोगिता में श्री ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज जसरा के अंडर 19 के एकल प्रतिस्पर्धा में कृष्णा सोनी विजयी रहे तो अंडर 17 में शिवम पटेल विजेता रहे। युगल के अंडर 19 में आईडीसीएल कालेज जसरा विजेता रहा तो राजा कमलाकर इंटर कालेज शंकरगढ़ उपविजेता हुआ।
बालिकाओं के अंडर 19 एकल प्रतिस्पर्धा में गरिमा चौधरी कृषक इंटर कॉलेज कसौटा विजेता तथा राजा कमलाकर इंटर कॉलेज शंकरगढ की आशी तिवारी उपविजेता रहीं, इसी प्रकार अंडर 19 युगल में गांधी शांति निकेतन गौहनिया की मुस्कान और किंजल ने बाजी मारी। कार्यक्रम का संयोजन विद्यालय के चंद्रशेखर ने किया तथा संचालन रामलखन प्रजापति ने किया। कार्यक्रम में खेल शिक्षक अरविंद गौतम, सुरेंद्र कुमार, अजय कुमार, दिनेश यादव, चंद्रकांत मिश्रा तथा उनके साथ अचलेंद्र जायसवाल, कुलभूषण मिश्रा, दयाशंकर सिंह, अखिल कुमार, रंगलाल यादव, शिवकुमार केसरवानी, रितेश प्रजापति आदि उपस्थित रहे।
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