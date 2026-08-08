Gangapar News: किशोरी के अपहरण मामले मे एक गिरफ्तार
Gangapar News: कोरांव। पिछले 29 अगस्त को टाउन की एक किशोरी का पड़ोस के गांव के कुछ
Gangapar News: पिछले 29 अगस्त को टाउन की एक किशोरी का पड़ोस के गांव के कुछ युवक अपहरण कर भाग गये। जिसकी तहरीर परिजनों ने दो दिन बाद कोरांव पुलिस को दी जिसमे छोटे पुत्र बाउल तथा साहिल पुत्र कमाल निवासी सेमरिहा को नामजद किया गया था। लेकिन एक हफ्ते तक कोई भी गिरफ्तारी और बरामदगी नही हुई। जिसको लेकर कोरांव के व्यापारियों मे आक्रोश बना रहा। परिजनों ने भी यह धमकी दी थी कि यदि अपहरण करने वालो की तत्काल गिरफ्तारी कर किशोरी की बरामदगी न की गई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिसका असर भी दिखा कि सुराग कसी में लगी कोरांव पुलिस ने शुक्रवार को पथरा मिल के पास से अपहरण करने वालों में से एक युवक साहिल पुत्र कमाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन किशोरी की बरामदगी अभी तक नही हो पाई है।
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