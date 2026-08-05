Gangapar News: विद्यालय की जमीन पर कब्जे का प्रयास, विरोध में बच्चों ने निकाला जुलूस

Gangapar News: शिवजियावन इंटरमीडिएट कॉलेज लेड़ियारी की एक भूमि पर दूसरे पक्षों द्वारा दो दिन पूर्व सुबह जोताई कर प्रशासन व विद्यालय के सामने चुनौती खड़ी कर दी गई। ग्राम न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के बावजूद कथित रूप से जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। विद्यालय के प्रबंधक ने साक्ष्यों और अभिलेखों के साथ मामले की लिखित सूचना खीरी थाने में दी लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने पर बुधवार सुबह स्कूल के छात्र-छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और वह स्थानीय प्रशासन के विरोध में सड़क पर उतर गये। उनके हाथों में प्रशासन विरोधी बैनर पोस्टर मौजूद रहे। छात्र-छात्राओं का यह गुस्सा लेड़ियारी बाजार में स्कूल से मंडी तिराहे तक देखने को मिला। जानकारी पाकर एसडीएम कोरांव ठाकुर प्रसाद और एसीपी मेजा वृजेश पाठक पहुंचे और बरसात खत्म होने तक दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया।

विद्यालय का इतिहास

स्वतंत्रता सेनानी बाबू शिव जियावन एवं क्षेत्रीय संभ्रांत जनों के सहयोग से 1965 में स्थापित यह संस्थान कई दशकों से क्षेत्र में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां प्रत्येक वर्ष हजारों छात्रों का भविष्य तैयार होता है। विद्यालय प्रबंध समिति का आरोप है कि दो दिन पूर्व दूसरे पक्ष ने अनैतिक ढंग से जोताई करा दिया। इसकी सूचना जब विद्यालय प्रबंधन को हुई तो तत्काल लिखित सूचना खीरी थाने में दी है लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। आरोप है कि मामले में तत्कालीन एसडीएम न्यायिक सुदामा वर्मा द्वारा कथित रूप से नियमों को दरकिनार करते हुए कॉलेज की जमीन को दूसरे पक्ष राजू खान उर्फ सादिक खान के नाम दर्ज कर दिया गया था। जो जांच के बाद खारिज होकर पुनः विद्यालय के नाम अंकित हुआ है। विद्यालय प्रबंध समिति ने मामले को प्रशासनिक अधिकारियों सहित न्यायालय में चुनौती देकर जांच कर कार्रवाई मांग की है। इस बीच बुधवार को छात्र छात्राओ का गुस्सा फूटा हो प्रशासन हरकत में आया।