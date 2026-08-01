Gangapar News: छात्र परिषद के पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ

Gangapar News: गौहनिया,हिन्दुस्तान संवाद।सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल गौहनिया में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्

छात्र परिषद के पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ

Gangapar News: सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गौहनिया में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। विद्यालय के प्रबंधक डॉ. नीरज अग्रवाल, डॉ. कीर्तिका अग्रवाल एवं उप-प्रधानाचार्या जया लक्ष्मी सेठ की उपस्थिति में समारोह आयोजित किया गया।

समारोह का महत्व इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नलिनी सिंह, संस्थापक प्रधानाचार्या वशिष्ठ वात्सल्य पब्लिक स्कूल, प्रयागराज उपस्थित रहीं। उन्होंने छात्र परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बैज एवं सैश पहनाकर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई तथा विद्यार्थियों को ईमानदारी, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं टीम भावना के साथ अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को संस्कारवान, उत्तरदायी एवं श्रेष्ठ नागरिक बनाना है।

नेतृत्व क्षमता का विकास विद्यालय के प्रबंधक डॉ. नीरज अग्रवाल ने कहा कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी एवं समर्पण के साथ पालन करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा बने। वहीं डॉ. कीर्तिका अग्रवाल ने विद्यार्थियों को अनुशासन, आत्मविश्वास एवं सेवा-भाव के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उप-प्रधानाचार्या जया लक्ष्मी सेठ ने कहा कि विद्यार्थी परिषद केवल एक पद नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व, अनुशासन और सेवा का प्रतीक है। विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए विद्यालय की गरिमा को सदैव बनाए रखे। कार्यक्रम का उद्देश्य नव-निर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को उनके दायित्वों एवं नेतृत्व की शपथ दिलाकर उनमें नेतृत्व, अनुशासन, उत्तरदायित्व एवं सेवा-भाव की भावना का विकास करना था।

नव-निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा इस वर्ष कार्तिकेय कुशवाहा को हेड बॉय, अदिति केसरवानी को हेड गर्ल, कृष्णा जयसवाल को एसोसिएट हेड बॉय, वैष्णवी को एसोसिएट हेड गर्ल, अभिमान सिंह को जूनियर हेड बॉय, अनुष्का तिवारी को जूनियर हेड गर्ल, आयुष आशीष सिंह को प्राइमरी हेड बॉय तथा स्वरा केसरवानी को प्राइमरी हेड गर्ल का दायित्व सौंपा गया। इसके अतिरिक्त डिसिप्लिन इंचार्ज, स्पोर्ट्स कैप्टन, कल्चरल इंचार्ज, हाउस कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स, सीनियर एवं जूनियर प्रीफेक्ट्स तथा विभिन्न कक्षाओं के मॉनिटर्स को भी बैज एवं सैश पहनाकर उनके उत्तरदायित्वों की शपथ दिलाई गई।