Gangapar News: हाईवे और बाजारों में छुट्टा गोवंश बने जानलेवा

Gangapar News: प्रयागराज-जौनपुर राजमार्ग सहित फूलपुर कस्बे और आसपास के बाजारों में लावारिस गोवंश और सांड़ लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गए हैं। हाईवे पर झुंड के रूप में घूम रहे गोवंश के चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। सबसे अधिक बाइक सवार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जो अचानक सामने आ जाने वाले गोवंश से टकराकर घायल हो जाते हैं। वहीं तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से कई गोवंशों की भी मौत हो रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। कस्बे और आसपास के बाजारों में घूम रहे सांड कई बार राहगीरों पर हमला कर चुके हैं।

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बाजार में निकलना जोखिम भरा होता जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सांडों के आपस में भिड़ने से कई बार भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं, जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ता है और व्यापार भी प्रभावित होता है। क्षेत्र के अमित यादव, केतन कुमार, राजाराम, जय कृष्ण पांडेय आदि का कहना है कि कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों से शिकायत की गई, लेकिन न तो आवारा गोवंशों को गोशालाओं तक पहुंचाने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया गया और न ही बाजार व राजमार्ग को गोवंश मुक्त बनाने की स्थायी व्यवस्था की गई। ब्लॉक क्षेत्र में सेहुआडीह, ढकपुरा, अरवासी, कपसा, मुबारकपुर, पतुलकी, सांवडीह और कनेहटी सहित कुल आठ गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं। इन आश्रय स्थलों में वर्तमान में 882 गोवंश संरक्षित हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में गोवंश सड़कों और बाजारों में खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में आश्रय स्थलों की क्षमता और आवारा गोवंशों को पकड़कर वहां पहुंचाने की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि विशेष अभियान चलाकर आवारा गोवंशों को सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जाए तथा राजमार्गों और बाजारों को लावारिस गोवंश से मुक्त कर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।