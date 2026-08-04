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Gangapar News: ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, सवार गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: मऊआइमा में एक युवक बाइक से ससुराल जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसकी बाइक में टक्कर मारा। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Gangapar News: ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, सवार गंभीर

Gangapar News: मऊआइमा, हिन्दुस्तान संवाद। युवक बाइक से ससुराल जा रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।मऊआइमा के रोझियात निवासी रामानन्द सरोज का कहना है कि उसका पुत्र राकेश कुमार बाइक से ससुराल ग्राम बर्जी सोरांव जा रहा था। जैसे वह हड्डी मिल सराय लहुरी के पास पहुंचा सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार कर ट्रैक्टर लेकर भाग गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामानन्द सरोज ने मऊआइमा थाना में ट्रैक्टर चालक जयप्रकाश निवासी मलाका गहरपुर सोरांव के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

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